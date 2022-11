Marché de Noël de Venelles Venelles, 2 décembre 2022, Venelles.

Marché de Noël de Venelles

Avenue Maurice Plantier Place des logis Venelles Bouches-du-Rhône Place des logis Avenue Maurice Plantier

2022-12-02 – 2022-12-04

Venez découvrir les étals le marché de Noël de Venelles; Un marché d’artisans et producteurs sous le signe de la consommation durable, sur la place des Logis en extérieur.



– Festivités et animations (du 2 au 4 décembre – place Trucy.) : manège artisanal, ateliers avec les associations etc. et restauration scandinave.

– Le Père Noël géant et sa boite aux lettres seront installés tout le mois de décembre devant la mairie tout le mois décembre… Il vous réserve une petite surpris

– La forêt enchantée (sur l’Esplanade Cézanne jusqu’en janvier) : Rennes, biches, lapins, ours polaires, pingouins… Un petit monde féérique !

– Le spectacle «La parade de Noël» (Dimanche 4 décembre à la Halle N. Mandela à partir de 13h30) : L’histoire des Noëlines nous entraîne au pays enchanté de Noël, mais le Père Noël s’est perdu et ne peut être retrouvé qu’avec l’aide des enfants.

– Feu d’artifice (samedi soir, à 20h, – Esplanade Cézanne à 20h)

Marché extérieur artisanal et gourmand, le rendez-vous incontournable de ces fêtes de fin d’année !

culture.animation@venelles.fr +33 4 42 54 93 10 https://www.venelles.fr/le-marche-de-noel/

