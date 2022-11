Marché de Noël de Valdampierre Valdampierre Valdampierre Catégories d’évènement: Oise

Valdampierre

Marché de Noël de Valdampierre Valdampierre, 10 décembre 2022, Valdampierre. Marché de Noël de Valdampierre

Valdampierre Oise

2022-12-10 11:00:00 – 2022-12-10 22:00:00 Valdampierre

Oise Valdampierre De 11h à 22h sur le parking de l’école, en plein cœur de la commune de Valdampierre. Au programme : – animations musicales, danses, attelage d’ânes, visite du Père-Noël, repas tartiflette à partir de 19h30 (10€ par personne, inscription au 0787249661 auprès de Virginie), – piste de luge, ouverte toute la journée et gratuite. – feu d’artifice à 22h, – exposition et vente de produits culinaires (Pain d’épice, huîtres, pains spéciaux, gâteaux, jus de pomme bio, soupes aux légumes bio,…) décoration, idées cadeau, bijoux… Et pleins d’autres surprises ! De 11h à 22h sur le parking de l’école, en plein cœur de la commune de Valdampierre. Au programme : – animations musicales, danses, attelage d’ânes, visite du Père-Noël, repas tartiflette à partir de 19h30 (10€ par personne, inscription au 0787249661 auprès de Virginie), – piste de luge, ouverte toute la journée et gratuite. – feu d’artifice à 22h, – exposition et vente de produits culinaires (Pain d’épice, huîtres, pains spéciaux, gâteaux, jus de pomme bio, soupes aux légumes bio,…) décoration, idées cadeau, bijoux… Et pleins d’autres surprises ! info@valdampierre.fr Valdampierre

Valdampierre

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Valdampierre Autres Lieu Valdampierre Adresse Valdampierre Oise Ville Valdampierre lieuville Valdampierre Departement Oise

Valdampierre Valdampierre Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valdampierre/

Marché de Noël de Valdampierre Valdampierre 2022-12-10 was last modified: by Marché de Noël de Valdampierre Valdampierre Valdampierre 10 décembre 2022 Oise Valdampierre Valdampierre, Oise

Valdampierre Oise