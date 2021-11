Fontenilles Espace Marcel Clermont Fontenilles, Haute-Garonne Marché de Noël de Troc de Connaissances Espace Marcel Clermont Fontenilles Catégories d’évènement: Fontenilles

Espace Marcel Clermont, le dimanche 21 novembre à 09:00

L’association Troc de Connaissance est heureuse de pouvoir organiser à nouveau cet évènement qui lui tient à cœur. L’an dernier la pandémie n’avait pas permis de le planifier. Ce sera l’occasion de réunir une vingtaine de **créateurs, artisans ou producteurs locaux** qui exposeront leurs créations et présenteront le résultat de leur travail aux visiteurs, à l’**Espace Marcel Clermont, de 9h à 18h**. Il y en aura **pour tous les goûts : couture, céramique, bijoux, bois, cartonnage, cuir, savons, thés, miels…** Chacun pourra trouver des cadeaux pour ses proches ou tout simplement pour se faire plaisir ! L’association mettra en valeurs certaines de ses réalisations qui seront en vente sur un stand tenu par les adhérentes. **Une tombola** permettra de gagner de nombreux lots **« faits main »**. Pour rappel, Troc de Connaissances a été créé il y a 11 ans (loi 1901) et permet de passer un moment de convivialité autour des loisirs créatifs (broderie, cartonnage, couture, tricot, peinture…). Chacun peut donner des astuces, peut guider un débutant dans une activité. Tantôt offreur, tantôt demandeur, c’est ce qui fait l’intérêt des TROCS ! **Toute l’actualité sur :** [**[http://trocconnaissances.e-monsite.com](http://trocconnaissances.e-monsite.com)**](http://trocconnaissances.e-monsite.com) **Contact :** [**[troc31470@free.fr](mailto:troc31470@free.fr)**](mailto:troc31470@free.fr)

Entrée libre – Pass sanitaire obligatoire

Espace Marcel Clermont 21 avenue du 19 Mars 1962 31470 Fontenilles

2021-11-21T09:00:00 2021-11-21T18:00:00

