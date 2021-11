Trésilley Trésilley Haute-Saône, Trésilley Marché de Noël de Trésilley Trésilley Trésilley Catégories d’évènement: Haute-Saône

Trésilley

Marché de Noël de Trésilley Trésilley, 10 décembre 2021, Trésilley. Marché de Noël de Trésilley école de Trésilley Pôle éducatif de Trésilley Trésilley

2021-12-10 17:00:00 – 2021-12-10 20:00:00 école de Trésilley Pôle éducatif de Trésilley

Trésilley Haute-Saône Trésilley EUR 0 0 Cette année le marché de Noël se fera exceptionnellement à l’extérieur uniquement et il n’y aura pas de vente d’objets.

Vous y retrouverez une buvette : moricettes, vin chaud, bière de Noël, gaufres cuites au feu de bois par « Histoire d’une gaufre » et le Père Noël sera présent ! billesetmarelle@yahoo.fr Cette année le marché de Noël se fera exceptionnellement à l’extérieur uniquement et il n’y aura pas de vente d’objets.

Vous y retrouverez une buvette : moricettes, vin chaud, bière de Noël, gaufres cuites au feu de bois par « Histoire d’une gaufre » et le Père Noël sera présent ! école de Trésilley Pôle éducatif de Trésilley Trésilley

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Trésilley Autres Lieu Trésilley Adresse école de Trésilley Pôle éducatif de Trésilley Ville Trésilley lieuville école de Trésilley Pôle éducatif de Trésilley Trésilley