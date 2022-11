Marché de Noël de Trébons Trébons Trébons Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

2022-11-20 09:00:00 – 2022-11-20 17:00:00

Hautes-Pyrnes Trébons Animations sportives par Bigorra Events & Match d’exhibition à 14h30 Food trucks, coloriages, maquillage, photoBooth avec le Père Noël… Venez passer un Noël enchanté à Trébons ! TREBONS Salle des Fêtes Trébons

