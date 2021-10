MARCHE DE NOEL DE TOULOUSE Toulouse, 26 novembre 2021, Toulouse.

MARCHE DE NOEL DE TOULOUSE 2021-11-26 – 2021-12-26 Place du Capitole PLACE DU CAPITOLE

Toulouse Haute-Garonne

Les exposants du Marché de Noël de Toulouse sont nombreux : plus d’une centaine de chalets sont ainsi occupés par des créateurs et des vendeurs en tout genre. Les visiteurs du marché pourront découvrir leurs produits et leurs gourmandises : Bijoux (cuir, macramé, acier, fantaisie, gravure, argent ou or), décoration de Noël (avec par exemple un stand de santons – ces figurines traditionnelles de Provence), artisanat,, jeux et jouets, habillement, décoration, alimentation (pains, foies gras, spécialités culinaires du monde, saucissons, miel, fromages, alcool, nougat, truffes, cannelés, chocolats, thés)…

Bref, tout un tas d’idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année ! Des stands de restauration sont aussi installés, pour que les visiteurs puissent se régaler sur place (aligot, soupe, brochettes, sandwichs chauds et froids, burgers).

Les horaires d’ouverture du marché de Noël à Toulouse sont :

– Tous les jours de 10h30 à 20h30

– Nocturnes les vendredis et samedis jusqu’à 22h

– 24/12 : fermeture à 19h

– 25/12 : ouverture à 14h

– 26/12 : fermeture à 19h

Le marché de Noël est de retour Place du Capitole !

