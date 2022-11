Marché de Noël de Torcé Torcé Torcé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Torcé Rendez-vous de 10h à 18h à la salle des sports pour acheter vos cadeaux de fin d’année.

Vente de sapins, articles cadeaux, bijoux, bien-être, foie gras, huîtres.

Une tombola sera organisée avec 1 magnum de champagne à gagner ! Restauration sur place – tartines chaudes, crêpes et dégustation d’huîtres et de vin chaud. Organisé par l’APEL et l’OGEC de l’école Saint Joseph de Torcé. +33 6 07 57 83 90 Salle omnisport 11 Rue de la Chapelle Saint-Roch Torcé

