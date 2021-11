Therdonne Therdonne Oise, Therdonne Marché de Noël de Therdonne Therdonne Therdonne Catégories d’évènement: Oise

2021-12-04 15:00:00 – 2021-12-04 23:00:00

Therdonne Oise Therdonne samedi 4 décembre du 15h à 22h

Place Amédée Langlet (place de la mairie) à Therdonne

Présence d’artisans, du Père Noël, animations, restauration sur place samedi 4 décembre du 15h à 22h

