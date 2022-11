Marché de Noël de Taupont Taupont Taupont Catégories d’évènement: Morbihan

2022-12-17 15:00:00 – 2022-12-17 19:00:00 Taupont

Morbihan Taupont réitère son marché de Noël avec des artisans du territoire et des animations.

– Marché de Noël de 15h à 19h au foyer rural et en extérieur

– balade en calèche

– photos avec le Père Noël

– présence du bagad de Ploërmel

– Chants de Noël avec Linda et Jean-Charles

– Chorale « A travers chants »

– En fin de journée : spectacle pyrotechnique (Atypik’résistance) +33 2 97 93 54 17 Taupont

