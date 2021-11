Saint-Christol-lez-AlèsSaint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380, Saint-Christol-lez-Alès Marché de Noël de St Christol lès Alès Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-AlèsSaint-Christol-lez-Alès Catégories d’évènement: 30380

Saint-Christol-lez-Alès 30380 Maison pour tous Saint-Christol-lez-Alès 30380 Saint-Christol-lez-Alès Le 14ème marché de Noël de Saint Christol Lez Alès se prépare activement !Il aura lieu cette année les samedi 27 et dimanche 28 novembre.C’est le rendez-vous incontournable des artisans créateurs.Nul doute que vous trouverez parmi l’ensemble des exposants, le petit objet qui vous plaira ou que vous souhaiterez offrir à l’un de vos proches.Sur place, vous pourrez profiter d’une patinoire gratuite, présente tout au long de la journée, pour le plaisir des petits et des grands.Diverses animations vous seront également proposées (manège, pêche aux canards, trampoline…) et vous permettront de passer un agréable moment.Vous pourrez aussi vous restaurer.Et tout ceci se déroulera bien sûr… avec la présence du Père Noël !Nous vous donnons donc rendez-vous les 27 et 28 novembre, sur la place du Millénaire à Saint Christol Lez Alès, dès 10 heures !*Infos pratiques :- Rendez-vous les 27 et 28 Novembre 2021- Où? : Maison pour tous de St Christol Lès Alès- Horaires : De 10h00 à 17h00 les deux jours- Tarifs : Entrée libre- Informations complémentaires par téléphone au 04 66 60 74 04 +33 4 66 60 74 04 Maison pour tousMaison pour tous 41 Rue des Marmousets Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès

