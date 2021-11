SoursacSoursac Soursac Soursac Corrèze, Soursac Marché de Noël de Soursac Soursac Soursac SoursacSoursac Catégories d’évènement: Corrèze

Soursac

Marché de Noël de Soursac, 28 novembre 2021

2021-11-28

Soursac Corrèze Le Bourg Soursac Corrèze Soursac De 10h à 18h à la salle polyvalente. Pass Sanitaire obligatoire. De nombreux artisans locaux vous présentent leurs créations pour vos cadeaux de fin d’année !

Buvette et restauration sur place (sur réservation)

Tombola & Animations DIY enfants l'après-midi.

