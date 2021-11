Marché de Noël de Sos Sos, 18 décembre 2021, Sos.

Marché de Noël de Sos Sos

2021-12-18 – 2021-12-18

Sos Lot-et-Garonne Sos

Venez vivre la magie de Noël au village de Sos !

Nos exposants vous attendent à la salle des fêtes de SOS pour vous faire découvrir toutes sortes d’idées cadeaux : objets, artisanats, spécialités culinaires…. Sans oublier le stand de nos petits élèves qui mettront en vente leurs créations originales.

Petits et grands pourront découvrir le village le temps d’une balade en calèche de 10h à 13h (animation gratuite offerte par la commune).

Et notre conteuse attend avec impatience les enfants pour un voyage aux pays des contes. Séance de conte à 10 h, à 14h et à 15h30 à la salle des fêtes (animation gratuite offerte par l’association des parents d’élèves).

Le père Noël sera présent toute la journée et attends les enfants pour les photos souvenirs.

La boîte à lettre du père Noël avec réponse assurée sera à la disposition des enfants.

Restauration et buvette sur place tout au long de la jour

+33 5 53 65 60 11

Sos

