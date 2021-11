Marché de Noel de Sinceny Sinceny, 11 décembre 2021, Sinceny.

Marché de Noel de Sinceny Sinceny

2021-12-11 – 2021-12-11

Sinceny Aisne Sinceny

Soyez les bienvenues pour le traditionnel marché de Noël de Sinceny qui se déroulera les 11 et 12 décembre prochain. Pendant ces deux jours dédiés tout particulièrement aux enfants, bon nombre d’animations gratuites seront proposées. Manège et borne à selfies gratuit pendant les 2 jours, clown sculpteur de ballons le samedi après-midi, photos avec le Père Noël, ou pas, récréation musicale avec les sol I d’air le samedi après-midi et feu d’artifice le samedi 18h.

Avec bien sur la présence du Père Noël pendant les deux jours qui distribuera des friandises.

Un concours de dessins de Noël est organisé, comme chaque année, et la remise des récompenses aura lieu le dimanche après-midi.

Venez nombreux. Rdv à la Salle polyvalente et salle des 15 Setiers à Sinceny

Soyez les bienvenues pour le traditionnel marché de Noël de Sinceny qui se déroulera les 11 et 12 décembre prochain. Pendant ces deux jours dédiés tout particulièrement aux enfants, bon nombre d’animations gratuites seront proposées. Manège et borne à selfies gratuit pendant les 2 jours, clown sculpteur de ballons le samedi après-midi, photos avec le Père Noël, ou pas, récréation musicale avec les sol I d’air le samedi après-midi et feu d’artifice le samedi 18h.

Avec bien sur la présence du Père Noël pendant les deux jours qui distribuera des friandises.

Un concours de dessins de Noël est organisé, comme chaque année, et la remise des récompenses aura lieu le dimanche après-midi.

Venez nombreux. Rdv à la Salle polyvalente et salle des 15 Setiers à Sinceny

mairie.sinceny@orange.fr +33 3 23 52 15 12 https://sinceny.fr/

Soyez les bienvenues pour le traditionnel marché de Noël de Sinceny qui se déroulera les 11 et 12 décembre prochain. Pendant ces deux jours dédiés tout particulièrement aux enfants, bon nombre d’animations gratuites seront proposées. Manège et borne à selfies gratuit pendant les 2 jours, clown sculpteur de ballons le samedi après-midi, photos avec le Père Noël, ou pas, récréation musicale avec les sol I d’air le samedi après-midi et feu d’artifice le samedi 18h.

Avec bien sur la présence du Père Noël pendant les deux jours qui distribuera des friandises.

Un concours de dessins de Noël est organisé, comme chaque année, et la remise des récompenses aura lieu le dimanche après-midi.

Venez nombreux. Rdv à la Salle polyvalente et salle des 15 Setiers à Sinceny

Ville de Sinceny

Sinceny

dernière mise à jour : 2021-11-26 par