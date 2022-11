Marché de Noël de Senlis Senlis, 2 décembre 2022, Senlis.

Près de 70 exposants au sein de l’église Saint Pierre et ses abords avec de

nombreuses animations durant le week-end : maquillage festif, sculpture de ballons, photographie avec le Père Noël, parade des fées du Pères Noël (samedi), fanfare aux cuivres citoyens et circassien (dimanche), et quelques surprises!

Vendredi de 17h à 20h, samedi de 11h à 20h et dimanche de 11h à 18h

+33 3 44 53 00 80 http://www.ville-senlis.fr/

