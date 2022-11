Marché de Noël de Sainte-Maure-de-Peyriac Sainte-Maure-de-Peyriac Sainte-Maure-de-Peyriac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Sainte-Maure-de-Peyriac Venez vivre la magie de Noël à Sainte-Maure-de-Peyriac pour son marché organisé par l’association Convivialité et Loisirs.

Vente de produits régionaux, vins, pâtisseries, confitures, escargots cuisinés, bijoux, livres et jouets, décoration, plantes.

Buvette : café, thé, chocolat. +33 5 53 65 02 16 Association Convivialité et Loisirs Convivialité et loisirs

