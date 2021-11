Saint-Ouën-des-Toits Saint-Ouën-des-Toits Mayenne, Saint-Ouën-des-Toits MARCHÉ DE NOEL DE SAINT-OUËN-DES-TOITS Saint-Ouën-des-Toits Saint-Ouën-des-Toits Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Ouën-des-Toits

MARCHÉ DE NOEL DE SAINT-OUËN-DES-TOITS Saint-Ouën-des-Toits, 21 novembre 2021, Saint-Ouën-des-Toits. MARCHÉ DE NOEL DE SAINT-OUËN-DES-TOITS Saint-Ouën-des-Toits

2021-11-21 – 2021-11-21

Saint-Ouën-des-Toits Mayenne Saint-Ouën-des-Toits Le marché de Noël se tiendra le DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021 de 10 h à 18 h à la salle des Fêtes de ST OUEN DES TOITS restauration sur place (huîtres, vin chaud, plateaux apéro) ou à emporter (paupiettes de poulet aux petits légumes, risotto aux champignons, à réserver au 06 08 28 45 10) seront présents des producteurs locaux, des créateurs etc

Vente de sapins sur réservation MARCHÉ DE NOEL DE SAINT-OUËN-DES-TOITS mairie.stouen@wanadoo.fr +33 2 43 37 73 31 https://www.canva.com/design/DAEWyGnHhgk/4L5KTeTz8oT0cJCkp-Dxgw/view?website&fbclid=IwAR0XGziLcYpSHUcTnWiJCoKAEuOqhWH_YtxuaRFqrs28m2aFlRz9Kp5e-u4#1:accueil Le marché de Noël se tiendra le DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021 de 10 h à 18 h à la salle des Fêtes de ST OUEN DES TOITS restauration sur place (huîtres, vin chaud, plateaux apéro) ou à emporter (paupiettes de poulet aux petits légumes, risotto aux champignons, à réserver au 06 08 28 45 10) seront présents des producteurs locaux, des créateurs etc

Vente de sapins sur réservation Saint-Ouën-des-Toits

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Saint-Ouën-des-Toits Autres Lieu Saint-Ouën-des-Toits Adresse Ville Saint-Ouën-des-Toits lieuville Saint-Ouën-des-Toits