Marché de Noël de Saint-Maximin

Marché de Noël de Saint-Maximin Saint-Maximin

2021-12-04 – 2021-12-05

Saint-Maximin Oise Saint-Maximin

Père Noël et lutins se préparent, comme chaque année, à vous offrir à tous un Noël féerique. Préparez votre plus beau bonnet de Noël et découvrez ce qui vous attend !

Samedi 4 et dimanche 5 décembre : le Village de Noël vous attend ! Avec sa petite ferme, sa patinoire, ses stands et sans oublier son vin chaud, passez deux journées féériques au sein du Village de Noël, en famille ou entre amis ! Plusieurs pôles de festivités vous accueilleront : les rues entourant l’église, pour le traditionnel village et sa patinoire à la Maison pour Tous Nelson Mandela, mais aussi la galerie souterraine où se déroulera le troisième marché souterrain. Créateurs et artisans vous y attendent : l’occasion d’acheter vos présents de Noël dans un cadre enchanteur !

Nouveau cette année : les enfants ont droit à leur arbre de Noël (sur invitation) ! Samedi 4 et dimanche 5 décembre, la ville offre aux enfants Saint-Maximinois un merveilleux spectacle de Noël, « L’incroyable Noël de Billy ».

– Pour les maternels : le samedi 4 décembre, à 11h et à 14h.

– Pour les élémentaires : le dimanche 5 décembre, à 11h et à 14h.

EVENEMENT GRATUIT – Pas sanitaire obligatoire

communication@saintmaximin.eu +33 3 44 61 18 40 http://www.saintmaximin.eu/

Saint-Maximin

