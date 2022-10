Marché de Noël de Saint-Marc-le-Blanc Saint-Marc-le-Blanc Saint-Marc-le-Blanc Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Marc-le-Blanc

Marché de Noël de Saint-Marc-le-Blanc Saint-Marc-le-Blanc, 10 décembre 2022, Saint-Marc-le-Blanc. Marché de Noël de Saint-Marc-le-Blanc

Place de la Mairie Saint-Marc-le-Blanc Ille-et-Vilaine

2022-12-10 15:00:00 – 2022-12-10 21:00:00 Saint-Marc-le-Blanc

Ille-et-Vilaine Venez découvrir le marché de Noël de Saint-Marc-le-Blanc ! Au programme :

– Produits artisanaux et locaux

– Marché des p’tit lutins

– Animations : Tour à poney – Groupe de danse

– Présence du Père Noël

– Tombola

– Restauration rapide, à consommer sur place ou à emporter. marchedenoelstmarc@gmail.com Saint-Marc-le-Blanc

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Marc-le-Blanc Autres Lieu Saint-Marc-le-Blanc Adresse Place de la Mairie Saint-Marc-le-Blanc Ille-et-Vilaine Ville Saint-Marc-le-Blanc lieuville Saint-Marc-le-Blanc Departement Ille-et-Vilaine

Marché de Noël de Saint-Marc-le-Blanc Saint-Marc-le-Blanc 2022-12-10 was last modified: by Marché de Noël de Saint-Marc-le-Blanc Saint-Marc-le-Blanc Saint-Marc-le-Blanc 10 décembre 2022 ille-et-vilaine Place de la Mairie Saint-Marc-le-Blanc Ille-et-Vilaine Saint-Marc-le-Blanc

Saint-Marc-le-Blanc Ille-et-Vilaine