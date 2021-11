Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique, Saint-Julien-de-Concelles MARCHÉ DE NOËL DE SAINT JULIEN DE CONCELLE Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Julien-de-Concelles

MARCHÉ DE NOËL DE SAINT JULIEN DE CONCELLE Saint-Julien-de-Concelles, 4 décembre 2021, Saint-Julien-de-Concelles. MARCHÉ DE NOËL DE SAINT JULIEN DE CONCELLE Saint-Julien-de-Concelles

2021-12-04 – 2021-12-04

Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique Saint-Julien-de-Concelles Rendez-vous le premier week-end de décembre, place de l’Europe pour le marché de Noël. Le feu qui crépite, l’odeur du sapin de Noël… Ah quelle période magique ! Il y a quelque chose de féérique dans l’air au marché de Noël de Saint-Julien. Idées cadeaux, animations, dégustations, petits plaisirs ou balade en famille chacun peut y préparer les fêtes de fin d’année. Découvrez le programme mi-novembre ! Marché de noël de Saint julien de Concelle le week-end du 4 et 5 décembre +33 2 40 54 10 40 https://www.saintjuliendeconcelles.fr/Marche-de-Noel-922 Rendez-vous le premier week-end de décembre, place de l’Europe pour le marché de Noël. Le feu qui crépite, l’odeur du sapin de Noël… Ah quelle période magique ! Il y a quelque chose de féérique dans l’air au marché de Noël de Saint-Julien. Idées cadeaux, animations, dégustations, petits plaisirs ou balade en famille chacun peut y préparer les fêtes de fin d’année. Découvrez le programme mi-novembre ! Saint-Julien-de-Concelles

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Julien-de-Concelles Autres Lieu Saint-Julien-de-Concelles Adresse Ville Saint-Julien-de-Concelles lieuville Saint-Julien-de-Concelles