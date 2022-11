Marché de Noël de Saint-Florent (Niort) Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Marché de Noël de Saint-Florent (Niort) Niort, 25 novembre 2022, Niort. Marché de Noël de Saint-Florent (Niort)

189 avenue Saint-Jean-d’Angély Maison de quartier de Saint-Florent Niort Deux-Sèvres Maison de quartier de Saint-Florent 189 avenue Saint-Jean-d’Angély

2022-11-25 16:00:00 – 2022-11-25 21:00:00

Maison de quartier de Saint-Florent 189 avenue Saint-Jean-d’Angély

Niort

Deux-Sèvres Le Marché de Noël de Saint-Florent aura lieu vendredi 25 novembre 2022 de 16h00 à 21h00 à la Maison de Quartier de Saint-Florent à Niort. Au programme :

Présence du Père Noël

Produits artisans locaux

Boite à selfie

Animation musicale

Ateliers gratuits pour petits et grands

Petite restauration disponible sur place

(Soupe de noël et salade de fruits offerte) +33 5 49 79 23 89 Sortiràniort

Maison de quartier de Saint-Florent 189 avenue Saint-Jean-d’Angély Niort

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

