MARCHÉ DE NOËL DE SAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS Saint-Étienne-de-Gourgas, 3 décembre 2022

2022-12-03 10:00:00 – 2022-12-03 20:00:00

Hérault Saint-Étienne-de-Gourgas Retrouvez la 6ème édition du marché de Noël de Saint-Etienne-de-Gourgas à la salle des fêtes. Au programme de ces deux jours de fête: 25 exposants, de la musique, des animations, buvette, et bien sûr, la tant attendue venue du Père Noël !

