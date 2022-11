Marché de Noël de Saint-Emilion

Le Marché de Noël de Saint-Emilion aura lieu le samedi 10 & dimanche 11 décembre, de 10h00 à 19h00. Au programme de nombreuses animations : – des artisans vous proposent leurs créations, produits gastronomiques, objets décoratifs et jolies choses à découvrir, de quoi trouver des idées cadeaux de Noël uniques et originales ! – la compagnie « Cie Montreur d'étoile » déambulera dans la cité – distribution de chocolats par le « père noël » Organisé par l'Association des Commerçants et artisans de Saint-Emilion

