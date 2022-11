Marché de Noël de Saint Clément Saint-Clément Saint-Clément Catégories d’évènement: Saint-Clément

Yonne Saint-Clément EUR 0 0 Samedi 17 et dimanche 18 décembre, rendez-vous au marché de Noël de Saint Clément !

Au programme : caricaturiste, échassiers lumineux, manège, peluches animées, présence du Père Noël, le samedi !

Le dimanche : concert à 15h00 dans l’Eglise et à 16h00 spectacle pour enfants dans la salle des fêtes, suivi, à 18h00, d’un lâcher de lanternes chinoises.

Entrée libre +33 3 86 83 16 16 Saint-Clément

