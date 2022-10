Marché de Noël de Saint-Cannat Saint-Cannat Saint-Cannat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

2022-11-28 10:00:00 – 2022-11-28 18:00:00 Saint-Cannat

Bouches-du-Rhne Saint-Cannat Marché de Noël, organisé par le Syndicat d’Initiative, au lendemain du lancement des Illuminations de Noël l(27 novembre à 18h Place Gambetta).

Artisanat, gastronomie, animations… Des idées cadeaux et déco des artisans créateurs à choisir pour les fêtes de Noël !

Séances de maquillages pour se préparer à la pose photo avec le Père Noël.



● Pose photo avec le Père Noël dans son traineau et distribution de papillotes

● Ateliers pour enfant « Décoration nature et jardinage » / Inscriptions 04 42 57 34 75

● Animation de bulles de savon géantes

● Manège Petite roue gratuite pour les enfants



Repli Salle 4 Septembre en cas d'intempéries. +33 4 42 57 34 65

