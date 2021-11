Saint-Blaise-la-Roche Saint-Blaise-la-Roche Bas-Rhin, Saint-Blaise-la-Roche Marché de Noël de Saint-Blaise-la-Roche Saint-Blaise-la-Roche Saint-Blaise-la-Roche Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Saint-Blaise-la-Roche

Marché de Noël de Saint-Blaise-la-Roche Saint-Blaise-la-Roche, 20 novembre 2021, Saint-Blaise-la-Roche. Marché de Noël de Saint-Blaise-la-Roche Saint-Blaise-la-Roche

2021-11-20 – 2021-11-21

Saint-Blaise-la-Roche Bas-Rhin Saint-Blaise-la-Roche L’Association Sports et Loisirs Haute Bruche organise chaque année un marché de Noël au foyer rural de la commune de Saint-Blaise-la-Roche. Les créations portent sur les célèbres couronnes de l’Avent, fabriquées à la main à l’aide d’éléments naturels, mais aussi des décorations de table, pour le sapin de Noël, des cadeaux à offrir, patchwork, dentelles etc.. Vente de pâtisseries & gâteaux de Noël. Créations des emblématiques couronnes de l’Avent, des décorations de table, d’ornements pour le sapin de Noël, de bijoux festifs… +33 3 88 97 63 37 L’Association Sports et Loisirs Haute Bruche organise chaque année un marché de Noël au foyer rural de la commune de Saint-Blaise-la-Roche. Les créations portent sur les célèbres couronnes de l’Avent, fabriquées à la main à l’aide d’éléments naturels, mais aussi des décorations de table, pour le sapin de Noël, des cadeaux à offrir, patchwork, dentelles etc.. Vente de pâtisseries & gâteaux de Noël. Saint-Blaise-la-Roche

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Saint-Blaise-la-Roche Autres Lieu Saint-Blaise-la-Roche Adresse Ville Saint-Blaise-la-Roche lieuville Saint-Blaise-la-Roche