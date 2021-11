Saint-André-de-Sangonis Saint-André-de-Sangonis Hérault, Saint-André-de-Sangonis MARCHE DE NOEL DE SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS Saint-André-de-Sangonis Saint-André-de-Sangonis Catégories d’évènement: Hérault

2021-12-17 – 2021-12-26

Saint-André-de-Sangonis Hérault Saint-André-de-Sangonis Saint-André-de-Sangonis accueillera son Marché de Noël du 17 au 26 décembre 2021 Retrouvez le marché de noël de Saint-André-de-Sangonis, du 17 au 26 décembre 2021. Chalets de noël, patinoire, animations du service jeunesse, venez profiter de la magie de Noël.

Inauguration vendredi 17 décembre à 18h30 : discours de Monsieur le Maire, suivi d’un feu d’artifice et d’une parade.

Consulter le programme complet sur www.saintandredesangonis.fr

