Haut-Rhin Rixheim Découvrez un marché de Noël d’antan installé dans la cour de la Commanderie.

Une soixantaine d’exposants, artisans et artistes en costumes du 18ème siècle vous attendent et vous proposent des articles pour des idées cadeaux originales (produits régionaux ou artisanaux, art floral, couronnes de l’avant, sujets décoratifs de noël, jouets en bois, tissus, gourmandises, poterie et spécialités alsaciennes….et plein d’autres choses). Les stands de restauration seront également au rendez-vous avec de nombreuses spécialités. Découvrez un marché de Noël original et visitez le Musée du Papier Peint à tarif réduit. +33 3 89 64 59 59 Rixheim

