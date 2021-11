Ribemont Ribemont Aisne, Ribemont Marché de Noël de Ribemont Ribemont Ribemont Catégories d’évènement: Aisne

Ribemont Aisne Ribemont Découvrez le marché de Noël de Ribemont, dimanche 12 décembre de 8h à 18h30, salle Blondel et salle polyvalente.

Promenades en calèche de 14h à 17h30.

Présence du Père Noël à partir de 10 heures avec possibilité de prendre une photo !

Restauration sur place et buvette.

mairie@ribemont.fr +33 3 23 63 71 30

