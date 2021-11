Remiremont Remiremont Remiremont, Vosges MARCHÉ DE NOËL DE REMIREMONT Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

Remiremont Vosges Remiremont Cet année, le Marché de Noël de Remiremont rejoint la Place de Lattre de Tassigny, avec prolongement sur une petite partie de la rue de La Xavée, soit de part et d’autre de l’entrée des Halles du Volontaire.

Venez déambuler autour de la dizaine de chalets, dont 6 à 7 place de Lattre et 3 à 4 rue de La Xavée :

– du vendredi 3 au dimanche 5 décembre de 11h à 19h

– du vendredi 10 au dimanche 12 décembre de 11h à 19h

– du vendredi 17 au vendredi 24 décembre du 11h à 19h

fermé le 25 décembre

– du dimanche 26 au vendredi 31 décembre de 12h à 18h mairie@remiremont.fr +33 3 29 62 42 17 http://www.remiremont.fr/ Romain Millotte

