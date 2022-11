Marché de Noël de Reims Reims, 1 décembre 2022, Reims.

Marché de Noël de Reims

2022-12-01 – 2022-12-01

Laissez la magie de Noël opérer dans la Cité des Sacres et du Champagne !

Que l’on soit à la recherche d’un cadeau original et authentique ou qu’on ait simplement envie de flâner et de profiter de cette ambiance chaleureuse, on a tous une bonne raison de visiter le Marché de Noël de Reims !

Cette année, retrouvez le Marché de Noël constitué de 150 chalets sur les Hautes Promenades, proposant une multitude de produits gastronomiques, artisanaux ou festifs.

Retrouvez également le village des artisans situé sur l’Aire Evènementielle entre le Père Noël et le Petit Train.

Animations :

2 Bulles transparentes avec décors automates : Les Souris fêtent Noël et Les Mascottes Géantes.

Le Père Noël dans son igloo : du 1er au 24 décembre, Lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi : 14h-19h, Samedi-dimanche : 11h-12h30 et 14h-19h.

Le Petit Train de Noël : Lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi : 14h-19h, Samedi-dimanche : 11h-12h30 et 14h-19h.

Samedi 3 décembre : les Cuivres de Noël de 15h30 à 16h30

Grande Roue située Place d’Erlon : Accessible du 19 novembre au 9 janvier tous les jours de 10h à 22h.

Groupes déambulatoires tous les samedis et dimanches, de 14h à 18h dans le centre-ville de Reims :

Samedi 3 décembre : Royal « Fasam Orchestra »

Dimanche 4 décembre : Bagad « Keriz »

Samedi 10 décembre : Paradekorps « D.E.M.O »

Dimanche 11 décembre : BLV MUSIC SHOW

Samedi 17 décembre : The IEPER SURREY PIPE BAND

Dimanche 12 décembre : Drumfanfare & Showkorps « DELTA BAND »

Samedi 24 décembre de 10h30 à 12h et de 14h à 16h30 : « LES GILLES »

Horaires du Marché de Noël :

Lundi : 14h-20h, (10h30-20h les 19 et 26 décembre)

Mardi, Mercredi, Jeudi : 10h30-20h

Vendredi : 10h30-21h

Samedi : 10h-21h

Dimanche : 10h-20h

Fermé le 25 décembre.

+33 3 26 47 88 50 https://www.reims.fr/la-ville-de-reims/festivals-et-evenements/le-marche-de-noel-de-reims

Promenades Jean-louis Schneiter Boulevard Joffre Reims

