Marché de Noël de Réaup Réaup-Lisse Réaup-Lisse Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Réaup-Lisse

Marché de Noël de Réaup Réaup-Lisse, 11 décembre 2022, Réaup-Lisse. Marché de Noël de Réaup

Salle polyvalente Réaup-Lisse Lot-et-Garonne

2022-12-11 – 2022-12-11 Réaup-Lisse

Lot-et-Garonne Réaup-Lisse Venez vivre la magie de Noël à Réaup-Lisse ! Pour les enfants à partir de 8 ans, initiation « fabrique ta lingette » et pour tous les enfants « fabrication de décors pour le sapin de Noël ». Venez vivre la magie de Noël à Réaup-Lisse ! Pour les enfants à partir de 8 ans, initiation « fabrique ta lingette » et pour tous les enfants « fabrication de décors pour le sapin de Noël ». Les 9 pierres

Réaup-Lisse

dernière mise à jour : 2022-11-21 par OT de l’Albret

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Réaup-Lisse Autres Lieu Réaup-Lisse Adresse Salle polyvalente Réaup-Lisse Lot-et-Garonne OT de l'Albret Ville Réaup-Lisse lieuville Réaup-Lisse Departement Lot-et-Garonne

Marché de Noël de Réaup Réaup-Lisse 2022-12-11 was last modified: by Marché de Noël de Réaup Réaup-Lisse Réaup-Lisse 11 décembre 2022 Lot-et-Garonne Réaup-Lisse Salle polyvalente Réaup-Lisse Lot-et-Garonne OT de l'Albret

Réaup-Lisse Lot-et-Garonne