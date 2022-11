Marché de Noel de Puyloubier Puyloubier Puyloubier Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Puyloubier

Marché de Noel de Puyloubier Puyloubier, 4 décembre 2022, Puyloubier. Marché de Noel de Puyloubier

Mairie de Puyloubier Square Casanova Puyloubier Bouches-du-Rhône Square Casanova Mairie de Puyloubier

2022-12-04 – 2022-12-04

Square Casanova Mairie de Puyloubier

Puyloubier

Bouches-du-Rhône Puyloubier Chaque année une sélection d’artisans régionaux sont présents. N’oubliez pas un détour par la gastronomie de la région : miel, pain d’épice, pompe à l’huile. L’occasion est bonne pour préparer les treize desserts selon la tradition calendale.

Chacun peut faire ses emplettes pour Noël. Le Marché de Noël artisanal porte bien les valeurs ancestrales, et rend accessible à tous une partie de notre patrimoine..

Un rendez-vous à ne pas manquer pour commencer les cadeaux de fin d’année ! Comme les années précédentes, jeux pour les enfants sur place ! Retrouvez Le traditionnel marché de Noël dans la salle des fêtes de Puyloubier, la salle des Vertus mairie-de-puyloubier@wanadoo.fr +33 4 42 66 34 45 https://www.puyloubier.com/ Square Casanova Mairie de Puyloubier Puyloubier

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Puyloubier Autres Lieu Puyloubier Adresse Puyloubier Bouches-du-Rhône Square Casanova Mairie de Puyloubier Ville Puyloubier lieuville Square Casanova Mairie de Puyloubier Puyloubier Departement Bouches-du-Rhône

Puyloubier Puyloubier Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puyloubier/

Marché de Noel de Puyloubier Puyloubier 2022-12-04 was last modified: by Marché de Noel de Puyloubier Puyloubier Puyloubier 4 décembre 2022 Bouches-du-Rhne Mairie de Puyloubier Square Casanova Puyloubier Bouches-du-Rhône Puyloubier

Puyloubier Bouches-du-Rhône