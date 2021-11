Douelle Douelle Douelle, Lot Marché de Noël, de productrices et artisanes Douelle Douelle Catégories d’évènement: Douelle

Lot

Marché de Noël, de productrices et artisanes Douelle, 4 décembre 2021, Douelle. Marché de Noël, de productrices et artisanes Les Fleurs du Moulinat Cessac Douelle

2021-12-04 – 2021-12-05 Les Fleurs du Moulinat Cessac

Douelle Lot Douelle A la vente : vin chaud, tartes salées, gâteaux. Anne, productrice de fleurs « Les fleurs du Moulinat » a invité dans son atelier 4 autres productrices/ créatrices à un marché de Noël les 4 et 5 décembre. Vous pourrez y dénicher de nombreux cadeaux originaux, locaux et faits main par des femmes de talent du Lot, pour vous faire plaisir ou pour gâter vos proches. – Les fleurs du Moulinat : fleurs séchées, couronnes, bouquets,

– Mélafabrique : luminaires en bois, abat-jours en papier japonais,

– Plantes vagabondes : cueilleuse et transformatrice de plantes aromatiques et médicinales,

– La brebis Perrette : laines et teintures végétales,

– Aline Campana : sculptures et sculptures-tableaux en fil de fer. +33 6 77 14 19 71 A la vente : vin chaud, tartes salées, gâteaux. Les Fleurs du Moulinat Cessac Douelle

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Douelle, Lot Autres Lieu Douelle Adresse Les Fleurs du Moulinat Cessac Ville Douelle lieuville Les Fleurs du Moulinat Cessac Douelle