Hérault Prades-le-Lez La commune de Prades-le-Lez organise cette année sa 13ème édition du Marché de Noël. Prévu le dimanche 18 décembre, de 8h à 17h, cet « immanquable » aura lieu places du marché et de la Fontaine, et Rue Jean Jaurès. Comme à l’accoutumée, vous pourrez à loisir, déambuler au sein des travées pour trouver auprès d’une centaine d’exposants à la fois des mets copieux, de l’artisanat d’art, des produits et coffrets en tous genres… Plusieurs animations viendront égayer cette journée, déjà riche en surprises, avec notamment des déambulations du cirque de noël de la compagnie Soukha ! Une animation dynamique et festive, entre acrobaties spectaculaires et musiques de différents pays … Celles-ci seront suivies par un spectacle familial de cinéma théâtral « Kalinka, la petite fille des neiges » proposé par l’association « Art et développement ». Il aura lieu salle J. Brel, à 15h. Les inscriptions préalables seront obligatoires en Mairie (jauge 150 personnes). Au village, la fête de noël n’aura pas lieu. Kalinka, la petite fille des neiges ne passera pas pour diffuser ses étoiles au-dessus des maisons où vivent des enfants. Le Père noël ne distribuera pas de cadeau si le village n’est pas illuminé. Swann décide de faire appel à Mac Arthur l’aventurier, le seul capable de retrouver le palais de Kalinka La commune de Prades-le-Lez organise cette année sa 13ème édition du Marché de Noël. Prévu le dimanche 18 décembre, de 8h à 17h, cet « immanquable » aura lieu places du marché et de la Fontaine, et Rue Jean Jaurès. +33 4 99 62 26 00 https://www.prades-le-lez.fr/Accueil/85/1237 Prades-le-Lez

