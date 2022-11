Marché de Noël de Pontailler-sur-Saône Pontailler-sur-Saône Pontailler-sur-Saône Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Pontailler-sur-Saône

Marché de Noël de Pontailler-sur-Saône Pontailler-sur-Saône, 10 décembre 2022, Pontailler-sur-Saône. Marché de Noël de Pontailler-sur-Saône

Place du marché Salle des fêtes Pontailler-sur-Saône Côte-d’Or Salle des fêtes Place du marché

2022-12-10 – 2022-12-11

Salle des fêtes Place du marché

Pontailler-sur-Saône

Côte-d’Or Pontailler-sur-Saône EUR 0 0 Le Comité d’Animation et Culture de Pontailler-sur-Saône vous propose son marché de Noël annuel le 10 & le 11 décembre! L’occasion de dénicher de petits cadeaux locaux, mais aussi de participer aux nombreuses animations prévues! Maquillage pour les enfants

Ateliers créations

Photos avec le Père Noël!

Gaufres, buvette

Tombola, etc. animations.cultures.pontailler@laposte.net Salle des fêtes Place du marché Pontailler-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Pontailler-sur-Saône Autres Lieu Pontailler-sur-Saône Adresse Pontailler-sur-Saône Côte-d'Or Salle des fêtes Place du marché Ville Pontailler-sur-Saône lieuville Salle des fêtes Place du marché Pontailler-sur-Saône Departement Côte-d'Or

Marché de Noël de Pontailler-sur-Saône Pontailler-sur-Saône 2022-12-10 was last modified: by Marché de Noël de Pontailler-sur-Saône Pontailler-sur-Saône Pontailler-sur-Saône 10 décembre 2022 Cte-d'Or Place du marché Salle des fêtes Pontailler-sur-Saône Côte-d'Or Pontailler-sur-Saône

Pontailler-sur-Saône Côte-d'Or