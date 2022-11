Marché de Noël de Pont-Croix Pont-Croix Pont-Croix Catégories d’évènement: Finistre

2022-12-17 14:00:00 – 2022-12-23 19:00:00

Finistre Pont-Croix Marché de Noël sur une semaine avec une trentaine d’exposants tous producteurs ou créateurs. ( pas de revente) Des activités tous les jours pour petits et grands: confection de gâteaux, marionnettes, contes, studio photo , atelier théâtre…

Quatre spectacles le soir de 19 à 20h30: cinéma, concerts, veillée contée, bal folk.

Le public pénétrera sur le site en traversant une forêt de sapin où des surprises attendront petits et grands.

Toutes les activités, les spectacles et l’entrée sur le site sont gratuites.

Petite restauration (crêpes et frites) et buvette sur place. animerpontcroix@mailo.com +33 6 75 70 02 51 Pont-Croix

