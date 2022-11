Marché de Noël de Pompignac Pompignac, 3 décembre 2022, Pompignac.

Marché de Noël de Pompignac

2022-12-03 10:00:00 – 2022-12-04 19:00:00

La commune de Pompignac vous invite à son marché de Noël composé d’un marché gourmand et d’un marché de créateurs. Les artisans locaux vous présenteront leurs bijoux fantaisie, objets de décoration, peinture sur verre et porcelaine, broderie et raviront vos papilles avec des produits variés. Des animations pour les enfants sont aussi prévues (Père Noël, pêche aux canards).

