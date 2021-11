MARCHÉ DE NOËL DE PLOMBIÈRES-LES-BAINS Plombières-les-Bains, 27 novembre 2021, Plombières-les-Bains.

2021-11-27 11:00:00 – 2021-11-28 19:30:00

Plombières-les-Bains Vosges Plombières-les-Bains

Au cœur de la saison hivernale, Plombières-les-Bains se pare de mille lumières pour fêter dignement la 25ème édition de son Marché de Noël.

Pendant les 4 week-ends qui précèdent Noël, 80 chalets d’artisans et de commerçants sont installés dans cette ville au riche patrimoine architectural, hérité du thermalisme au temps des Romains, de Stanislas Leszczynski (Duc de Lorraine) et du Second Empire. On y trouve des décorations de Noël, des bijoux, des objets en bois, des gâteaux et friandises, du pain d’épice, du miel et tout ce qui fait un marché de Noël vosgien ; les marrons chauds, les tartines au lard et au munster, le jus de pommes, les soupes, les churros et le vin chaud. La féérie se poursuit une semaine jusqu’au 24 décembre.

Thème 2021 « La Fête Foraine » :

– 27 et 28 novembre Inauguration de la 25ème édition du Marché de Noël de Plombières-les-Bains

– 4 et 5 décembre : St Nicolas

– 11 et 12 décembre : « les jardins en lumière »

– 18 et 19 décembre : « la ferme vivante »

– du 20 au 24 décembre « Noël joue les prolongations »

http://www.marchedenoel-plombieres.com/

Plombières-les-Bains

