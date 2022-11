Marché de Noël de Ploërmel Ploërmel, 2 décembre 2022, Ploërmel.

Marché de Noël de Ploërmel

place de la Poste Ploërmel Morbihan

2022-12-02 – 2022-12-04

Ploërmel

Morbihan

Et si vous veniez faire un petit tour au marché de Noël. Non seulement les chalets débordent d’idées cadeaux en tout genre mais en plus de nombreuses animations vont vous plonger dans l’esprit de noël. Attention, cette année, le marché déménage place de la Poste pour profiter également au mieux des commerçants du centre-ville.

Cette année, le marché ouvre ses portes dès le vendredi soir en nocturne et se prolonge tout le week-end. Balades en calèches, traditionnelle séance photo avec le Père Noël, atelier maquillage et spectacles.

Le marché est ouvert de 16h30 à 19h le vendredi, de 10h à 20h le samedi et de 10h à 19h le dimanche.

Le programme :

– sculptures sur ballon : sam et dim 14h à 18h30

– maquillage pour enfants : sam et dim 14h à 18h

– dégustation de vin chaud : offert par la ville de Ploërmel le vendredi à l’ouverture du marché

– balades à en calèche et à dos d’âne : sam et dim 14h à 18h

– Arrivée du Père Noël et distribution de friandises : sam et dim à partir de 16h

– Spectacle en déambulation « les carillonneurs de Noël » : sam et dim à 14h30, 16h et 17h30 (durée 30mn)

– Spectacles souffleur de bulles : sam et dim à 15h, 16h30 et 18h (durée 20mn)

Et retrouvez aussi le Téléthon tout le week-end avec des animations en continu et la quinzaine commerciale des commerçants du 30 novembre au 18 décembre

+33 2 97 73 20 73

Ploërmel

dernière mise à jour : 2022-11-22 par CRT Bretagne_