Marché de Noël de Pierrefonds Pierrefonds Pierrefonds Catégories d’évènement: Oise

Pierrefonds

Marché de Noël de Pierrefonds Pierrefonds, 9 décembre 2022, Pierrefonds. Marché de Noël de Pierrefonds

Place de l’Hôtel de Ville Pierrefonds Oise

2022-12-09 11:00:00 – 2022-12-11 19:00:00 Pierrefonds

Oise Le Comité des Fêtes de Pierrefonds organise pour sa deuxième année un Marché de Noël .

Vous pourrez y découvrir des plaisirs gustatifs, olfactifs, décoratifs…proposés par nos nombreux exposants et artisans !

Petits et grands, venez nombreux pour partager ensemble la magie de Noël Le Comité des Fêtes de Pierrefonds organise pour sa deuxième année un Marché de Noël .

Vous pourrez y découvrir des plaisirs gustatifs, olfactifs, décoratifs…proposés par nos nombreux exposants et artisans !

Petits et grands, venez nombreux pour partager ensemble la magie de Noël cdf.pierrefonds@gmail.com Pierrefonds

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Pierrefonds Autres Lieu Pierrefonds Adresse Place de l'Hôtel de Ville Pierrefonds Oise Ville Pierrefonds lieuville Pierrefonds Departement Oise

Pierrefonds Pierrefonds Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierrefonds/

Marché de Noël de Pierrefonds Pierrefonds 2022-12-09 was last modified: by Marché de Noël de Pierrefonds Pierrefonds Pierrefonds 9 décembre 2022 Oise Pierrefonds Place de l'Hôtel de Ville Pierrefonds Oise

Pierrefonds Oise