Au centre du village : marché place Pisavis Pélissanne Bouches-du-Rhône

2022-12-09 – 2022-12-11

Pendant ces 3 jours, la magie de Noël s’emparera du centre-ville : lumière et ambiance des fêtes calendales en Provence, des animations pour toute la famille.



Produits artisanaux & gourmands vous attendent vendredi 9 décembre de15h00 à 21h00, samedi 10 décembre de 10h00 à 21h00 et dimanche 11décembre de 10h00 à 18h00.

Localisés de la place Cabardel à la place Pisavis, près de 50 cabanons de Noël déborderont d’idées cadeaux, de décorations pour le sapin et de produits festifs. Vous y trouverez des spécialités régionales, des saveurs provençales, de l’artisanat, sans oublier les confiseries, douceurs et autres gourmandises, à emporter ou à déguster sur place avec un bon vin chaud…



Renseignements : Office de Tourisme du Massif des Costes au 04.90.55.15.55.

evenementiel@ville-pelissanne.fr +33 4 90 55 11 52

