Marché de Noël de Parçay-Meslay Parçay-Meslay Parçay-Meslay Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Parçay-Meslay

Marché de Noël de Parçay-Meslay Parçay-Meslay, 17 décembre 2022, Parçay-Meslay. Marché de Noël de Parçay-Meslay

Rue des Sports Parçay-Meslay Indre-et-Loire

2022-12-17 10:00:00 – 2022-12-17 19:00:00 Parçay-Meslay

Indre-et-Loire Parçay-Meslay Les fêtes Parcillonnes organisent leur célèbre Marché de Noël avec des ateliers pour les enfants, la présence du Père Noël et la magnifique parade de la Compagnie « Les marcheurs de rêves »… Restauration et buvette sur place, tartiflette disponible en précommande. Les fêtes Parcillonnes organisent leur célèbre Marché de Noël avec des ateliers pour les enfants, la présence du Père Noël et la magnifique parade de la Compagnie « Les marcheurs de rêves »… Restauration et buvette sur place, tartiflette disponible en précommande. fetesparcillonnes@gmail.com +33 6 25 19 73 70 https://www.parcay-meslay.fr/detail/marche-de-noel-76.html Tours Val de Loire Tourisme

Parçay-Meslay

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Parçay-Meslay Autres Lieu Parçay-Meslay Adresse Rue des Sports Parçay-Meslay Indre-et-Loire Ville Parçay-Meslay lieuville Parçay-Meslay Departement Indre-et-Loire

Marché de Noël de Parçay-Meslay Parçay-Meslay 2022-12-17 was last modified: by Marché de Noël de Parçay-Meslay Parçay-Meslay Parçay-Meslay 17 décembre 2022 Indre-et-Loire Parçay-Meslay Rue des Sports Parçay-Meslay Indre-et-Loire

Parçay-Meslay Indre-et-Loire