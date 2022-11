Marché de Noël de Notre-Dame Notre Dame de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Marché de Noël de Notre-Dame Notre Dame de Paris, 9 décembre 2022, Paris. Du vendredi 09 décembre 2022 au lundi 26 décembre 2022 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 21h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 20h00

. gratuit

Comme chaque année, le marché de Notre Dame vous attend pour fêter Noël. Une Ambiance de Noël Une atmosphère de Noël avec le Père Noël et des animations, des concours de dessins et de contes pour enfants. Vous pourrez déguster quelques spécialités et boire vin chaud; De l'artisanat d'Art et Créations Art et Artisanat de France: vous verrez nos véritables artisans et designers proposent des créations de bijoux, des objets de différents matériaux, les céramiques, les textiles, le cuir, la métallurgie, la calligraphie, la peinture Notre Dame de Paris 6 Parvis Notre-Dame – Pl. Jean-Paul II 75004 Paris

