Marché de Noël de Moulins-Engilbert Moulins-Engilbert, 10 décembre 2022, Moulins-Engilbert.

Marché de Noël de Moulins-Engilbert

Avenue Perricaudet Salle polyvalente Moulins-Engilbert Nivre Salle polyvalente Avenue Perricaudet

2022-12-10 – 2022-12-10

Salle polyvalente Avenue Perricaudet

Moulins-Engilbert

Nivre

Moulins-Engilbert

EUR 0 0 Marché artisanal et marché gourmand : bijoux, sapins, produits de beauté, créations tissus et feutrine, vins et champagne, foie gras, escargots, fruits secs… De nombreux artisans et produits de bouche seront présents.

Buvette : Vin chaud aux épices, jus de pommes, chocolat chaud, crêpes… Il sera également possible de se restaurer sur place le midi avec un menu tartiflette.

De nombreuses animations tout au long de la journée.

Organisé par les Amis du Foyer de Vie et le Centre social Service animation.

+33 3 86 84 29 60

Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert

dernière mise à jour : 2022-11-23 par