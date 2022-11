Marché de Noël de Mouchard Mouchard Mouchard Catégories d’évènement: Jura

Mouchard

Marché de Noël de Mouchard Mouchard, 11 décembre 2022, Mouchard. Marché de Noël de Mouchard

Centre du village et salle des fêtes Mouchard Jura

2022-12-11 – 2022-12-11 Mouchard

Jura Mouchard Profitez du marché de Noël organisé par le foyer rural ! De nombreux stands et marché de producteurs. Animations organisées : toute la journée : dessins sur ruban sans fin, jeux pour petits et grands. Matin et après-midi : balades en calèches. A 16:00 : passage du Père Noël et distribution de friandises. A 16:30 : spectacle feu-étincelles avec Toque de Tango !

Buvette et Morbiflette sur place ou à emporter (apportez vos contenants). Réservation pour le repas. +33 3 84 37 88 83 Mouchard

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Mouchard Autres Lieu Mouchard Adresse Centre du village et salle des fêtes Mouchard Jura Ville Mouchard lieuville Mouchard Departement Jura

Mouchard Mouchard Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mouchard/

Marché de Noël de Mouchard Mouchard 2022-12-11 was last modified: by Marché de Noël de Mouchard Mouchard Mouchard 11 décembre 2022 Centre du village et salle des fêtes Mouchard Jura Jura mouchard

Mouchard Jura