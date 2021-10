Marché de Noël de Montivilliers Montivilliers, 10 décembre 2021, Montivilliers.

Marché de Noël de Montivilliers 2021-12-10 – 2021-12-12

Montivilliers Seine-Maritime

Le temps d’un week-end, le centre-ville de Montivilliers se transforme en village de Noël. Les chalets des artisans et associations vont fleurir autour de l’abbaye parmi les effluves sucrées et salées. Animations et spectacles de rue vous attendent durant ces trois journées dédiées aux Noël d’ailleurs…

Le programme détaillé vous sera dévoilé quelques jours avant l’inauguration sur le site ville-montivilliers.fr.

culturel@ville-montivilliers.fr +33 2 35 30 96 58 https://www.ville-montivilliers.fr/

