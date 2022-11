Marché de Noël de Montbard Montbard Montbard Catégories d’évènement: Cte-d'Or

2022-11-25 – 2022-11-27

Cte-d’Or Montbard EUR 0 0 Du 23 au 25 novembre, la place de la pépinière royale, à Montbard, prend des allures de village de Noël.

Jeux géants, lecture de contes, vin et chocolats chauds, maquillage, fabrication de boules de Noël, manège, vente de sapins, Photobooth…

Tous les ingrédients d’un beau et joyeux Noël sont réunis sur le Marché de Noël de Montbard.

Le Père Noël, ses Lutins mais aussi de nombreux exposants vous attendent avec impatience.

Cette année participez à la grande collecte de jouets organisée sur le marché, pour un Noël solidaire (en dépôt libre). > Entrée et animations gratuites.

> Détail du programme à découvrir sur www.montbard.fr

