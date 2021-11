Montataire Montataire Montataire, Oise Marché de noël de Montataire Montataire Montataire Catégories d’évènement: Montataire

Oise

Marché de noël de Montataire Montataire, 20 novembre 2021, Montataire. Marché de noël de Montataire Montataire

2021-11-20 – 2021-11-21

Montataire Oise Montataire Le Montataire basket-ball et la commune organisent conjointement le Marché de Noël annuel qui se déroulera le samedi 20 et dimanche 21 novembre de 10h à 18h au gymnase Marcel Coene. Une cinquantaine d’exposants de produits du terroir, d’objets artisanaux, de maroquinerie… seront présents. Diverses animations seront également proposées aux plus jeunes.

Restauration sur place, parking gardé et entrée gratuite. Le Montataire basket-ball et la commune organisent conjointement le Marché de Noël annuel qui se déroulera le samedi 20 et dimanche 21 novembre de 10h à 18h au gymnase Marcel Coene. Une cinquantaine d’exposants de produits du terroir, d’objets artisanaux, de maroquinerie… seront présents. Diverses animations seront également proposées aux plus jeunes.

Restauration sur place, parking gardé et entrée gratuite. montatairemarchenoel@gmail.com +33 6 16 28 68 31 http://www.mairie-montataire.fr/marche_de_noel_2021.html Le Montataire basket-ball et la commune organisent conjointement le Marché de Noël annuel qui se déroulera le samedi 20 et dimanche 21 novembre de 10h à 18h au gymnase Marcel Coene. Une cinquantaine d’exposants de produits du terroir, d’objets artisanaux, de maroquinerie… seront présents. Diverses animations seront également proposées aux plus jeunes.

Restauration sur place, parking gardé et entrée gratuite. gpointstudio

Montataire

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégories d’évènement: Montataire, Oise Autres Lieu Montataire Adresse Ville Montataire lieuville Montataire