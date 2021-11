MARCHE DE NOEL DE MONTARNAUD Montarnaud, 18 décembre 2021, Montarnaud.

MARCHE DE NOEL DE MONTARNAUD Montarnaud

2021-12-18 – 2021-12-18

Montarnaud Hérault Montarnaud

La Municipalité vous convie à son marché festif, avec des créateurs et des animations dans l’après-midi (Père Noël, calèche, poneys, etc.). Salle des fêtes et esplanade Jean Moulin.

La Municipalité vous convie à son marché festif, avec des créateurs et des animations dans l’après-midi (Père Noël, calèche, poneys, etc.). Salle des fêtes et esplanade Jean Moulin.

+33 4 67 55 40 84

La Municipalité vous convie à son marché festif, avec des créateurs et des animations dans l’après-midi (Père Noël, calèche, poneys, etc.). Salle des fêtes et esplanade Jean Moulin.

Montarnaud

dernière mise à jour : 2021-11-27 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT