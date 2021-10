Mios Mios Gironde, Mios Marché de Noël de Mios Mios Mios Catégories d’évènement: Gironde

Mios Gironde Trouvez de l’inspiration pour vos achats de Noël auprès de la quarantaine d’artisans locaux : bijoux, bibelots, gastronomie… Et profitez des animations pour tous : ferme pédagogique, balade à poney, jeux en bois, concerts, sans oublier l’illumination du sapin grâce à la magie du Père Noël !

L’Elan Miossais vous proposera sa traditionnelle garbure.

